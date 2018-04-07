رابطة الدوري تحبط هاري كين في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

وجَّه موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز صدمة للدولي الإنجليزي، هاري كين، بعد رفض احتساب الهدف الثاني لفريق توتنهام في مباراة ستوك سيتي، باسم اللاعب، والتي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وجاء هذا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار “تويتر”، والذي أكد احتساب الهدف لنجم توتنهام إيركسن.

After review, the Premier League Match Centre has awarded Spurs’ 2nd goal to Christian Eriksen — Premier League (@premierleague) April 7, 2018

وكان الهدف الثاني قد جاء من كرة عرضية لعبها إيركسن، وحاول هاري كين توجيهها برأسه قبل أن تتجه الكرة إلى الشباك.

وكانت المواقع الإنجليزية، والقنوات الناقلة للمباراة، قد احتسبت الهدف لهاري كين، ليصبح الهدف رقم 25 له في الدوري في صراع الهداف مع محمد صلاح.

وانتهت المباراة بفوز فريق توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفي فريق توتنهام اللاعب كريستان إيركسن، بينما سجل هدف ستوك سيتي الوحيد مامي ديوف.

وبهذا القرار يتجمّد رصيد النجم الإنجليزي عن الهدف رقم 24 في جدول ترتيب هدافي المسابقة، وفي المركز الثاني خلف النجم المصري محمد صلاح صاحب المركز الأول بـ 29 هدفًا.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام قد وصل بفوز اليوم إلى النقطة رقم 67 في المركز الرابع متساويًا مع فريق ليفربول صاحب المركز الثالث.