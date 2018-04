رابطة الدوري تحبط هاري كين في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو)

وجَّه موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز صدمة للدولي الإنجليزي، هاري كين، بعد رفض احتساب الهدف الثاني لفريق توتنهام في مباراة ستوك سيتي، باسم اللاعب، والتي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ33 من البريميرليغ.

وجاء هذا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار “تويتر”، والذي أكد احتساب الهدف لنجم توتنهام إيركسن.

After review, the Premier League Match Centre has awarded Spurs’ 2nd goal to Christian Eriksen

— Premier League (@premierleague) April 7, 2018