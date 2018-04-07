هل يستطيع هاري كين اللحاق بمحمد صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي؟

في ظل تصدّر محمد صلاح لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، وعدم بقاء سوى 6 مباريات على نهاية الدوري الإنجليزي، يعتقد البعض أن المنافسة قد حسمت على هذا اللقب لصالح الفرعون المصري.

ويبدو أن المهاجم الإنجليزي الفذ هاري كين يرفض الهزيمة والاستسلام أمام الفرعون المصري، حيث كشف الأسبوع الماضي بعد نهاية مباراة السبيرز أمام البلوز رغبته وسعيه إلى خطف لقب الحذاء الذهبي في المباريات المتبقية.

ويحل فريق توتنهام اليوم ضيفًا على فريق ستوك سيتي في إطار مباريات الجولة الـ33 من عمر الدوري الإنجليزي على أن يلتقي السبيرز بالسيتي يوم السبت المقبل.

ولا تزال هناك العديد من الشكوك حول مشاركة صلاح بمباراة فريقه أمام إيفرتون بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، وشهد هذا الموسم تألقًا لافتًا للنجم المصري حيث استطاع تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 29هدفًا في المسابقة حتى الآن.

ويأتي النجم الأرجنتيني سيرخو أغويرو خلف المتصدر محمد صلاح ومنافسه هاري كين في ترتيب الهدافين، إلا أن الإصابة تمنعه من المشاركة رفقة فريقه بالفترة الحالية ما يقلص حظوظه في المنافسة على اللقب.