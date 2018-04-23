لماذا وضع لاعبو الدوري الإيطالي إشارات حمراء على وجوههم؟ (صور)

لاحظ متابعو الدوري الإيطالي وضع اللاعبين والحكام إشارات حمراء على وجوههم في منافسات الجولة الـ 34 من المسابقة.

وظهر هذا الأمر على لاعبي يوفنتوس ونابولي أمس الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ 34، والتي شهدت سقوط يوفنتوس 1/0 على ملعبه أمام نابولي.

ويهدف الاتحاد الإيطالي من هذه الإشارة إلى مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة في إيطاليا.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي يقوم بها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بالتنسيق مع إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، في التضامن مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، حيث ظهرت العلامات الحمراء على وجوه اللاعبين والمدربين والحكام، بدءًا من مباريات المرحلة 34 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 85 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن نابولي الثاني مع تبقي 4 مباريات على خط النهاية.