ساري مدرب نابولي يحذر: يوفنتوس لا يزال في مقدمة سباق ترتيب الدوري الإيطالي

أبدى ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي، سعادته بفوز فريقه 1-صفر خارج ملعبه على يوفنتوس، متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أمس الأحد، لكنه حذر من أن منافسه القادم من تورينو لا يزال في مقدمة سباق اللقب.

وقال ساري بعد أن انتزع فريقه الفوز في الدقيقة 90 بضربة رأس من كاليدو كوليبالي: “في هذه اللحظة أنا أستمتع بالفوز. أدخلنا السعادة على جماهيرنا الرائعة”.

لكنه أعاد سريعا التذكرة بأن يوفنتوس لا يزال يتقدم بنقطة واحدة على فريقه قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.

وأضاف: “يوفنتوس لا يزال في المقدمة، لذا لم يتغير أي شيء في الواقع ويجب أن نفكر فقط في المباراة المقبلة.

“بالطبع الأمر في غاية الصعوبة ومن الرائع الفوز هنا، هذا يمنحنا شعورًا بالرضا لكن علينا أن نبقى حذرين.

“كان الأداء ممتازًا لأن اللعب هنا وأن تجعل يوفنتوس في حالة دفاع.. شيء صعب على أي فريق فعله”.