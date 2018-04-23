الجماهير تتدفق لاستقبال نابولي عقب الفوز على يوفنتوس واشتعال ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

تدفقت الآلاف من الجماهير المفعمة بالحماس إلى مطار نابولي، ما سد الطرق المؤدية للمطار، للترحيب بعودة فريقها عقب فوزه الكبير 1-صفر على غريمه اللدود يوفنتوس، أمس الأحد، وهو ما أشعل الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من جديد.

وقدّرت وسائل إعلام إيطالية عدد الجماهير ما بين 10 إلى 20 ألف متفرج انتظروا خارج مبنى الركاب الذي شهد وجود أفراد الفريق بعد وصول الطائرة التي كانت تقلهم عند منتصف الليل عقب المباراة التي أقيمت في تورينو.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حافلة الفريق وهي تشق طريقها عبر حشود الجماهير التي أخذت تهتف وتلوح باللافتات وتشعل الألعاب النارية.

20.000 Napoli fans welcomed the Team home at Capodichino airport last night. ???????????? #ForzaNapoliSempre #JuveNapoli pic.twitter.com/e4xpqSA2qd — OKYERE KWAME TAWIAH (@oktranking) April 23, 2018

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية عبر أنحاء المدينة كافة عقب صفارة نهاية المباراة واحتفلت في الميادين العامة بالهدف الذي سجله المدافع كاليدو كوليبالي من ضربة رأس ما منح نابولي الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة أمام يوفنتوس.

ويسعى نابولي للقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد أن فاز به عامي 1987 و1990 في ظل الفريق الذي كان يقوده المهاجم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا.

ولا يزال نابولي مبتعدًا بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الذي نال لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في آخر ستة مواسم. وتتبقى أربع مباريات على نهاية الموسم.