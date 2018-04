الجماهير تتدفق لاستقبال نابولي عقب الفوز على يوفنتوس واشتعال ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

تدفقت الآلاف من الجماهير المفعمة بالحماس إلى مطار نابولي، ما سد الطرق المؤدية للمطار، للترحيب بعودة فريقها عقب فوزه الكبير 1-صفر على غريمه اللدود يوفنتوس، أمس الأحد، وهو ما أشعل الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من جديد.

وقدّرت وسائل إعلام إيطالية عدد الجماهير ما بين 10 إلى 20 ألف متفرج انتظروا خارج مبنى الركاب الذي شهد وجود أفراد الفريق بعد وصول الطائرة التي كانت تقلهم عند منتصف الليل عقب المباراة التي أقيمت في تورينو.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حافلة الفريق وهي تشق طريقها عبر حشود الجماهير التي أخذت تهتف وتلوح باللافتات وتشعل الألعاب النارية.

20.000 Napoli fans welcomed the Team home at Capodichino airport last night. ???????????? #ForzaNapoliSempre #JuveNapoli pic.twitter.com/e4xpqSA2qd

— OKYERE KWAME TAWIAH (@oktranking) April 23, 2018