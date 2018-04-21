قبل مباراة ليفربول وروما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. دجيكو يوجه رسالة إلى محمد صلاح 

يقدم الدولي المصري محمد صلاح موسمًا استثنائيًا هذا الموسم مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث استطاع تسجيل 41 هدفًا خلال جميع المباريات التي شارك بها مع الفريق في مختلف المسابقات.

وتعد الفترة الحالية من الموسم هي الأهم بالنسبة لصلاح، إذ ينافس على تحطيم العديد من الأرقام الفردية.

وعلى مستوى الفريق ككل يستعد الريدز لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام فريق روما الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب الأنفيلد.

قبل القدوم إلى الفريق الإنجليزي العريق لعب نجم الريدز الحالي لصالح فريق ذئاب العاصمة الإيطالية روما مدة موسمين استطاع خلالهما ترك بصمته مع الجماهير وزملائه بالفريق.

وفي رسالة وجهها مهاجم مانشستر سيتي السابق ونجم روما الحالي إدين دجيكو لمحمد صلاح زميله السابق بالفريق الإيطالي طالبه فيها بعدم المشاركة بأحداث مباريات نصف نهائي دوري الأبطال أمام فريقه السابق.

وفي حديث للنجم البوسني مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تحدث دجيكو عن زميله السابق محمد صلاح، قائلًا: “أتمنى أن يستمر في تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي وتحقيق لقب الهداف ولكن هذا الأمر يتطلب منه الاستراحة قليلًا”.

وأكمل: “أعتقد أن خروجه من روما كان خطأ فادحًا وقد تحدثت مع صلاح حول ماضيه مع تشيلسي وبالتأكيد عامل السن في هذه المرحلة شكل فارقًا كبيرًا مع موهبة صلاح وكما يعلم الجميع الدوري الإنجليزي يعد الأصعب عالميًا”.

واستطرد: “أعتقد أنه استفاد كثيرًا من رحلته في الدوري الإيطالي، تعلم هنا الكثير وسجل العديد من الأهداف”.

وحول مواجهة نصف النهائي أمام الريدز تحدث دجيكو، قائلًا: “نمتلك الكثير من الخبرات بالفريق في الفترة الحالية إذ يحتوي روما على خمسة عشر لاعبًا دوليًا في صفوفه، والذين خاضوا جميعًا مثل هذه المباريات الكبيرة من قبل، وبالتأكيد سيشكل هذا الأمر دافعًا لنا لعبور ليفربول والوصول إلى نهائي دوري الأبطال”.