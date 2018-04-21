محمد صلاح يعلن “دعمه الكامل” لوكيل أعماله في أزمته مع اتحاد الكرة المصري

نشر الدولي المصري محمد صلاح، صورة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” مع وكيل أعماله رامي عباس، معلنًا فيها دعمه الكامل له، إثر خلافه الشديد مؤخرًا مع اتحاد الكرة المصري.

واتهم عباس اتحاد الكرة المصري بانتهاك “حقوق الصورة” الخاصة بمحمد صلاح خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الحملات الإعلانية ضمت صلاح بدون الحصول على موافقته.

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، تجمعه مع محاميه عباس وعلّق عليها، قائلًا :”كل الدعم”.

وجاء تصرف صلاح بعدما صرحت مصادر من داخل اتحاد الكرة بأن صلاح ليس جزء من الخلاف القائم حاليًا مع محاميه الخاص.

ونشر وكيل صلاح، تغريدة، اليوم، قال فيها: “أي استخدام غير مصرح به لحقوق صور صلاح، سيتم التعامل معه بصرامة.. وكل الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأثار عباس أمس، جدلًا كبيرًا، بعدما غرّد عبر “تويتر”: “نحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية مع اتحاد الكرة المصري”.