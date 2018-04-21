روما يستعد لمواجهة ليفربول بالفوز على سبال في الدوري الإيطالي

استعد روما بشكل مثالي لمواجهة نادي ليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عندما أحرز راديا ناينغولان وباتريك شيك هدفين بعدما هز فرانشيسكو فيكاري شباكه فريقه سبال بالخطأ لينتصر فريق العاصمة 3-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 34 مباراة وبفارق بثلاث نقاط عن جاره لاتسيو وأربع نقاط عن إنترناسيونالي.

ومع تفكيره في مواجهة ليفربول باستاد أنفيلد يوم الثلاثاء ترك المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو العديد من لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء وأشرك تشكيلة قدمت أداء رائعًا أمام سبال المهدد بالهبوط.

وبعد نصف ساعة من الحذر وضع فيكاري منافسه روما في المقدمة في الدقيقة 33 إذ حول كرة داخل شباكه من مدى قريب عندما كان يحاول منع تمريرة لورينتسو بليغريني من الوصول إلى كيفن ستروتمان.

وأنقذ أليكس ميريت حارس سبال فرصتين قبل نهاية الشوط الأول لكنه لم يفعل شيئًا أمام تسديدة ناينغولان المباشرة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وأرسل بليغريني تمريرة إلى شيك الذي وضعها داخل المرمى بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 59 وأهدر ستيفن الشعراوي عدة فرص من بينها ضربة رأس في القائم.

ولم يظهر أليسون بيكر، حارس روما، كثيرًا لكنه أنقذ فرصتين من ألبرتو بالوشي وميركو أنتنوتشي ليترك سبال في المركز 17 برصيد 29 نقطة من 34 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة عن كروتوني.

ويلعب يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر برصيد 85 نقطة ضد نابولي صاحب المركز الثاني (81) غدًا الأحد في مباراة ربما تحدد وجهة اللقب.