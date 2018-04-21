موعد مباراة ليفربول وروما والقنوات الناقلة‎

يستضيف نادي ليفربول بقيادة لاعبه المصري محمد صلاح منافسه روما الإيطالي على ملعب أنفيلد، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لاستغلال قوته الهجومية وإقامة مباراة الذهاب على ملعبه لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة؛ للاقتراب من الوصول للنهائي.

وتقام المباراة الثلاثاء المقبل، الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ووصل ليفربول إلى نصف النهائي عقب تجاوزه مواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5/1 في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

أما روما فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن خسر 4/1 أمام برشلونة، ليعود ويحقق الريمونتادا بفوز 3/0 في الإياب ويتأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات آخرها موسم 2004/2005، بفوزه بركلات الترجيح على ميلان الإيطالي، وخسر المباراة النهائية أمام ميلان موسم 2006/2007.

وتقابل ليفربول وروما من قبل 5 مرات، فاز ليفربول 3 مرات، بينها الفوز بنهائي نسخة 1983/1984، بركلات الترجيح 4/2 عقب التعادل 1/1.

في حين حقق روما فوزًا وحيدًا وتعادلا مرة أيضًا.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، وحددت الشبكة المعلقيْن التونسي رؤوف بن خليف والمصري محمد علي.