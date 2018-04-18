نابولي يستغل تعثر يوفنتوس ويشعل صراع ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

عدل نابولي تأخره مرتين ليهزم اودينيزي 4-2 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء ويقلص الفارق مع يوفنتوس المتصدر إلى أربع نقاط عقب تعادل الفريق القادم من تورينو 1-1 مع كروتوني المهدد بالهبوط.

وسجل جوردان فريتو مهاجم فيورنتينا ثلاثة أهداف لكنه كان ضمن صفوف الفريق الذي خسر أمام لاتسيو في لقاء شهد طرد لاعبين في أول 15 دقيقة إضافة لطرد سيموني إنزاجي مدرب الفريق الضيف وإلغاء هدف من ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وسجل راؤول ألبيول واركاديوش ميليك ولورينتسو تونيلي في النصف ساعة الأولى من اللقاء ليبقوا نابولي في إطار الصراع على اللقب قبل المواجهة القوية أمام يوفنتوس يوم الأحد المقبل.

في مباراة أخرى سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام كورتوني بهدف لكل فريق.

منح اليكس ساندرو يوفنتوس تقدمًا مبكرًا لكن سيمي تعادل لكروتوني في الشوط الثاني.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 85 نقطة يليه نابولي برصيد 81 نقطة بينما يمتلك روما، الذي فاز على جنوة 2-1، ولاتسيو 64 نقطة لكل منهما ويحتلان آخر مركزين مؤهلين لدوري أبطال أوروبا.