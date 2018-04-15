التعادل يحسم قمة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي مواجهة نابولي وضيفه ميلان، اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أُتيحت لهما، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي خدم يوفنتوس متصدر جدول الترتيب.

ورفع التعادل رصيد نابولي إلى 78 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بـ 3 نقاط عن يوفنتوس، لكن الفارق سيصل إلى 6 حال فوز الأخير على سامبدوريا في الجولة نفسها.

في حين وصل رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز السادس، بفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان المركز الرابع.

وتعادل نابولي للمرة السادسة الموسم الحالي، مقابل خسارتين، في حين تعادل ميلان 8 مرات وخسر 9.