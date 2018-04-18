مدرب إنتر ميلان يعاتب لاعبه بسبب هذه اللقطة (فيديو)

عاتب لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان لاعبه الشاب يان كارامو بسبب استعراض مهارته خلال الفوز 4-صفر على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، رغم إدراكه أن هذا اللاعب يثير إعجاب المشجعين.

ويشارك كارامو (19 عامًا) على فترات مع إنتر ميلان منذ انضمامه على سبيل الإعارة من كاين الفرنسي في بداية الموسم، لكنه سجل هدفًا رائعًا خلال الفوز 2-1 على بولونيا في فبراير شباط الماضي.

ويستمتع كارامو باللعب أمام المشجعين، لكنه تعرض للوم من المدرب سباليتي بعدما استعرض مهارته بكعب القدم أمام منافسه لياندرو كاستان لاعب كالياري الذي شعر بالغضب.

وقال المدرب الإيطالي حليق الرأس “إنه لاعب رائع ويترك بصمة ويملك سرعة. الجماهير تحبه رغم أن لقطة كعب القدم لا يجب تكرارها إذا أراد أن يكون بطلًا.

“يستطيع التطور فيما يتعلق بالأداء الجماعي مع الفريق لكنه يملك الكثير من الإمكانيات. بالتركيز الصحيح والعمل الجاد يمكنه أن يصبح لاعبًا رائعًا”.

ولم يتقدم اللاعب الشاب بالاعتذار عن هذه اللقطة.

وقال كارامو “سنحت لي الكثير من الفرص وأهدرتها لكنّي سأملك المزيد في المستقبل.

“تحية الجماهير لي في سان سيرو منحتني شعورًا بالرضا، وتساعدني على زيادة ثقتي في نفسي مع كل فرصة أحصل عليها للعب”.