هل طلب نادي النصر السعودي التعاقد مع صامويل روزا؟

قالت تقارير صحفية سعودية، إن البرازيلي صامويل روزا مهاجم نادي حتا الإماراتي (27 عاما)، تلقى عرضًا من نادي النصر السعودي للعب في صفوفه الموسم المقبل.

وكشف علي البدواوي رئيس نادي حتا، في تصريحات لصحفية الاقتصادية، أن العرض الذي وصلهم من النصر مقدم من وكيل لاعبين برازيلي، وقال “طالبنا وكيل اللاعبين بإحضار تفويض رسمي من نادي النصر للتفاوض، وهذا لم يحدث حتى الآن”.

ويرتبط روزا بعقد مع حتا، ينتهي في صيف 2019 المقبل، إذ أوضح البدواوي أنهم لا يريدون الانجراف وراء معلومات مغلوطة، أو شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع رئيس نادي حتا في تصريحاته: “القصة بدأت عندما كان فريق حتا يؤدي مرانه في ملعب نادي شباب أهلي دبي، حينها كان أحد منتخبات السعودية للفئات السنية يتدرب في الملعب نفسه، حيث تحدث الوكيل مع مدير الكرة بأنه يرغب في نقله إلى النصر، فطلبنا منه خطابًا رسميًا حتى نتحدث في هذا الشأن، إلا أنه ولّى ولم يعد”.

وأضاف “تركيز اللاعب حاليًا ينصب في المباريات المقبلة، وبعد نهاية الموسم لكل حادث حديث”، مؤكدًا وجود اهتمام وعروض رسمية من ناد ماليزي وأندية إماراتية، وقال “أجلنا المفاوضات إلى حين نهاية الموسم الحالي”.

ويسعى نادي النصر السعودي إلى دعم صفوف الفريق بشكل يؤهله للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، بعدما خرج للموسم الثاتي على التوالي صفر اليدين.

وطلب كارينيو مدرب الفريق الجديد التخلص من 5 محترفين بين الـ7 المتواجدين حاليًا في صفوف النادي، ما يفتح الباب لضم لاعبينَ جدد.