يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويضع يدًا على لقب الدوري الإيطالي

طوى يوفنتوس أحزانه الأوروبية، وتغلب 3/0 على منافسه سامبدوريا، اليوم الأحد، في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي.

وودّع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي رغم فوزه 3/1، في مباراة شهدت ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل لحظات على نهائية الشوط الثاني، ليخرج من البطولة بنتيجة إجمالية 4/3.

وجاءت أهداف يوفنتوس عبر الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والألمانيين بينيدايكت هوفيديس، وسامي خضيرة.

وسجل ماندزوكيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلًا تمريرة عرضية رائعة من دوغلاس كوستا.

ومرّر كوستا كرة عرضية أخرى إلى هوفيديس ليسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 60.

وواصل النجم البرازيلي كوستا تألقه في المباراة، وصنع الهدف الثالث الذي سجله سامي خضيرة في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 84 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق مع نابولي الثاني إلى 6 نقاط، مع تبقي 6 جولات على النهاية، في حين تجمّد رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

ويوفنتوس هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي بـ 33 لقبًا، وهو البطل في آخر 6 مواسم.