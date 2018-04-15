الشرطة البريطانية تحقق في تهديدات لزوجة حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة البريطانية تحقق في تهديدات تلقتها “لوسي” زوجة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير على خلفية احتساب زوجها لضربة جزاء مثيرة للجدل في لقاء ريال مدريد ويوفنتوس في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحت التأهل للفريق الملكي.

وحسب “BBC” فقد وضع أشخاص رقم هاتف زوجة الحكم الإنجليزي على المواقع الاجتماعية وتلقت من خلاله تهديدات بالقتل؛ ما دفع الشرطة لإغلاقه وإلغاء الرقم.

وتشغل لوسي بدورها حكمة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وهناك من اتهمها بكونها أسوأ من زوجها في مجال التحكيم.

كما تحاول الشرطة التوصل لأشخاص طرقوا منزل الزوجين أخيرًا.

ومنحت ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم الإنجليزي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع التأهل لريال مدريد الذي كان خاسرًا في ملعبه 3-0 وهي النتيجة نفسها التي فاز بها في الذهاب في تورينو، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو نفذ الركلة بنجاح، وأهّل حامل اللقب لنصف النهائي.