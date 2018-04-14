رئيس روما يكشف سبب بيع محمد صلاح إلى ليفربول

كشف رجل الأعمال الأمريكي جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، سبب بيع النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن بالوتا قوله: “محمد صلاح أراد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كان عقده يمتد لعام آخر، ماذا كنا سنفعل؟”.

وتابع: “كان أمامنا خيارين، إما أن نحتفظ ثم يرحل دون مقابل، أو بيعه والحصول على الأموال”.

وغادر محمد صلاح (25 عامًا) روما إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو، وأصبح النجم الأول للريدز وهدافه في جميع المسابقات.

وتابع بالوتا: “إنه يقدم موسمًا لا يصدق في ليفربول، المدرب الألماني يورغن كلوب توصل إلى أفضل طريقة للاستفادة منه، أنه يلعب في مركز مختلف قليلًا عما كان عليه في روما”.

واختتم بالوتا: “إنه لاعب موهوب جدًا، ولسوء الحظ لم يكن لدينا أي خيار سوى بيعه”.

وسيعود محمد صلاح إلى ملعب الأولمبيكو في روما لكن للعب ضد فريقه السابق بعد أن أوقعت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول في مواجهة روما.

وسجل محمد صلاح 39 هدفًا وصنع 13 في 44 مباراة مع ليفربول.