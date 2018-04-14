مباريات تحدد ملامح الصراع في الدوريات الأوروبية الكبرى

تشهد بداية الأسبوع في الدوريات الأوروبية عدة مباريات قوية بعضها لحسم اللقب أو الاقتراب أكثر خاصة في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، بينما في ألمانيا حسم بايرن ميونخ اللقب في الجولة الماضية وما زال الصراع حول مراكز التأهل لدوري الأبطال.

ونستعرض أبرز لقاءات نهاية الأسبوع في أوروبا:

إسبانيا: برشلونة رقم قياسي والبحث عن الاقتراب من اللقب أمام العنيد فالنسيا

يظهر لقاء برشلونة المتصدر وضيفه فالنسيا الثالث كقمة في الجولة 32 من الدوري الإسباني، خاصة بعد خروج الفريق الكتالوني من دوري الأبطال على يد روما.

ويسعى برشلونة للوصول للقاء رقم 39 دون هزيمة في الدوري الإسباني وهو رقم قياسي بعدما عادل رقم ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، كما يأمل في الاقتراب أكثر من اللقب واستعادة الثقة.

فرنسا: باريس سان جيرمان – موناكو لحسم اللقب

يستقبل متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وصيفه موناكو برسم الجولة 33 ويملك 14 نقطة كفارق ويحتاج للفوز لحسم اللقب قبل 5 جولات من نهاية الدوري.

إيطاليا: ميلان – نابولي، ولاتسيو – روما.

تبرز خلال الجولة 32 من الدوري الإيطالي قمتين كبيرتين حيث يستضيف ميلان فريق نابولي الراغب في الإبقاء على مطاردته ليوفنتوس وفارق 4 نقاط ، في حين يبرز ديربي روما بين لاتسيو وروما كقمة بين فريقين يسعيان لحجز مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إنجلترا: توتنهام – مانشستر سيتي.

بعدما تلقى بيب غوارديولا 3 هزائم متتالية كلفته الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، والفشل في حسم اللقب أمام الجار مانشستر يونايتد، يعود ليواجه أحد فرق القمة توتنهام الذي يرغب في الاقتراب من ضمان مركز ضمن الأربعة الكبار للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى 6 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة لحسم لقب الدوري الإنجليزي، وقد يحسمه مبكرًا في حال الفوز على توتنهام وخسارة مانشستر يونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون.

البرتغال: بنفيكا – بورتو.

تشهد الجولة 30 من الدوري البرتغالي قمة كبيرة قد تحسم لقب الدوري البرتغالي بشكل كبير بين الغريمين بنفيكا وبورتو اللذان يلتقيان في ملعب النور في لشبونة.

ويتقدم بنفيكا في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بورتو ويمنحه الفوز فرصة توسيع الفارق إلى 4 نقاط، بينما يحتاج ضيفه للفوز للانقضاض على المركز الأول.