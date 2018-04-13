أغويرو يغيب عن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الحاسمة للقب الدوري الإنجليزي

يغيب سيرجيو أغويرو عن صفوف مانشستر سيتي، حين يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سيحاول سيتي استعادة البوصلة بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأهدر سيتي فرصة حسم لقب الدوري بعد أن خسر في عقر داره 2-3 أمام غريمه مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، كما خسر مباراتي ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ويتيح فوز سيتي على توتنهام المتألق على ملعب ويمبلي مع خسارة يونايتد أمام وست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب، الأحد المقبل، الفرصة لفريق المدرب بيب غوارديولا للاحتفال بحسم اللقب.

لكن سيتي لديه مشكلة في إصابات لاعبيه وليس فقط هداف الفريق أغويرو، وفق ما يقول المدرب غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني عن مهاجمه الأرجنتيني الذي أصيب في التحام مع لاعب يونايتد آشلي يانغ: كان من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء، “بعد مواجهة الثلاثاء الماضي قال إنه لا يستطيع الركض.. فرناندينيو موقوف وجون ستونز ليس جاهزًا وبنيامين مندي خارج القائمة.. لدينا 13 أو 14 لاعبًا للمباراة المقبلة بالإضافة للاعبين الشبان”.

ووصف غوارديولا مباراته المقبلة أمام توتنهام صاحب المركز الرابع، والذي لم يخسر في الدوري منذ الهزيمة أمام سيتي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2017، بأنها ستكون اختبارًا قويًا لفريقه.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “خضنا مباريات كثيرة في الدوري، وكل ما نحتاجه حاليًا خمس نقاط من ست مباريات، أول فرصة لحصد النقاط ستكون في مباراة الغد، وهي واحدة من أقوى المباريات التي سنخوضها”.

وأوضح غوارديولا: “توتنهام فريق رائع ويتميز بقدرة كبيرة على الضغط على المنافس.. حقق توتنهام نجاحًا ملموسًا في الموسمين أو الثلاثة الماضية، كما وصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد.. ستكون مباراة صعبة”.