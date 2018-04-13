قرعة دوري أبطال أوروبا 2018.. هذا السيناريو المتوقع للنهائي

صدقت توقعات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكذلك توقعات نادي روما وسيلتقي النادي الملكي حامل اللقب وذئاب العاصمة الإيطالية مع ليفربول بقيادة محمد صلاح، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفعل ريال مدريد في مواجهة النادي البافاري وروما في مواجهة لاعبه السابق المصري صلاح.

وستقام مباراتا الذهاب يومي 24 و25 أبريل/ نيسان الجاري بينما تقام مباراتا العودة في الأول والثاني من مايو/ آيار المقبل.

وكان بيريز قد توقع في حوار مع صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قبل مواجهة يوفنتوس في إياب دور الثمانية مواجهة بايرن ميونخ بداعي تكرار مواجهات الفريقين في السنوات السابقة وهو ما تحقق بالفعل.

والتقى ريال مدريد وبايرن ميونخ 24 مرة في البطولة الأوروبية الأولى للأندية وفاز كل منهما 11 مرة ، التقى الفريقان في الدور قبل النهائي في 2014 وفاز الفريق الإسباني بخماسية نظيفة في نتيجة الذهاب والعودة.

كما التقيا في الموسم الماضي في دور الثمانية وفاز ريال مدريد أيضًا 6-3 في النتيجة الإجمالية للذهاب والإياب ، أي أن ريال مدريد له اليد العليا على حساب النادي البافاري.

وفي الموسم الماضي أصبح ريال مدريد أول فريق يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، وسيسعى هذا الموسم ليصبح أول فريق يحرز لقب بطولة أوروبا ثلاث مرات متتالية منذ أن فعلها بايرن ميونخ عندما فاز بكأس أوروبا ما بين عامي 1974 و1976.

عودة صلاح

على الجانب الآخر أعلن روما بيع تذاكر مباراتي قبل النهائي وحدد خلالها منافسه المقبل وهو ليفربول وذلك قبل إجراء القرعة الرسمية.

ويخوض النادي الإيطالي الدور قبل النهائي لدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد انتفاضة مثيرة على حساب برشلونة الإسباني بالفوز بثلاثية نظيفة في روما في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء الماضي.

وصدقت هذه التوقعات بالفعل ، حيث قال الإسباني مونتشي مدير الكرة في روما إن “مواجهة ليفربول فرصة مثالية لنا لنحقق ما لم نستطع تحقيقه منذ أعوام، ويجب أن نركز و نكرر ما أظهرناه أمام برشلونة”.

ويتمتع ليفربول بموسم استثنائي بقيادة صلاح (25 عامًا) الذي انضم للنادي الإنجليزي العام الماضي قادمًا من روما وبالتالي هو أكثر لاعب دراية بفريقه السابق.

توقعات النهائي

وقياسًا على مستويات الأندية الأربعة هذا الموسم من المرجح تأهل ريال مدريد، الذي واجه منافسين أقوياء قياسًا بمنافسه بايرن ميونخ، إلى النهائي على حساب النادي البافاري.

إذ تخلص النادي الملكي من باريس سان جيرمان في دور الستة عشر ثم يوفنتوس في دور الثمانية مقارنة ببشكيتاش التركي وإشبيلية الإسباني الذي نجح بايرن ميونخ في تجاوزهما بسهولة خلال الدورين السابقين.

على الجانب الآخر يتمتع ليفربول بأداء راق هذا الموسم بقيادة يورغن كلوب وهجومه الناري المكون من صلاح هداف البريميرليغ وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

كما أن دفاع النادي الإنجليزي بات أكثر قوة عقب انضمام الهولندي فرغيل فان ديك في يناير/كانون الثاني الماضي لتصبح فرصة ليفربول في بلوغ النهائي أكبر من روما الذي حقق المفاجأة بوصوله لهذا الدور.

ويأمل ليفربول في استعادة ذكريات جميلة من مواجهته مع روما في نهائي كأس أوروبا في 1984 والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية وانتهت فوز الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح.