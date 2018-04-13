قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي.. التأهل المباشر لدوري المجموعات في دوري الأبطال هدف 3 فرق

تأهلت فرق أتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وآرسنال الإنجليزي وريد بول سالزبورغ النمساوي إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي تجرى قرعته اليوم الجمعة.

ويملك الفائز باللقب فرصة بلوغ دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا مباشرة، وهو الحلم الذي تتطلع إليه 3 فرق من الأربعة المشاركة في نصف النهائي، وهي آرسنال وأولمبيك مارسيليا وريد بول سالزبورغ .

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وتقريبًا ضمن مكانًا في دوري المجموعات الموسم القادم؛ لأنه يتوفر على فارق 19 نقطة عن صاحب المركز الخامس على بعد 7 جولات من نهاية الليغا.

بينما فقد آرسنال فرصة الفوز بأحد المقاعد الأربعة الأولى في إنجلترا، ويبتعد أولمبيك مارسيليا بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني في فرنسا وهو المركز المؤهل لدوري المجموعات وحتى المركز الثالث المؤهل لخوض التصفيات يتصارع عليه مع أولمبيك ليون.

ورغم ارتقاء النمسا للمركز 11 قاريًا لكن بطل الدوري لن يتأهل مباشرة لدوري المجموعات ويحتاج للمرور من التصفيات، وحاليًا يبتعد ريد بول سالزبورغ بفارق 7 نقاط في الصدارة ومرشح للفوز بلقب الدوري النمساوي الممتاز.

وعلى الورق تبدو حظوظ آرسنال وأتلتيكو مدريد أقوى للفوز باللقب في ظل خبرتهما الكبيرة في المنافسات القارية، خاصة لفريق الإسباني الذي تُوِّج باللقب مرتين عامي 2010 و2012 ولعب نهائي دوري الأبطال مرتين 2014 و2016.

القرعة الأصعب

تبقى مواجهة أتلتيكو مدريد وآرسنال في نصف النهائي في حال حدوثها بمثابة نهائي مبكر للمسابقة؛ لأن الفريقين مرشحان للفوز باللقب، بينما تبقى مواجهة أولمبيك مارسيليا وسالزبورغ متكافئة في حال كانت القرعة صعبة.

بينما تبقى القرعة عادية في حال تجنب مواجهة الفريقين المرشحين للفوز باللقب.

تألق مصري في الدوري الأوروبي

صنع المصري محمد النني هدفي فريقه آرسنال في مرمى سيسكا موسكو حيث قلب الفريق الإنجليزي تخلفه بهدفين للتعادل 2/2 ليبلغ نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا 4/1.

ويتصدر الدولي المصري ترتيب اللاعبين الأكثر تمريرًا للكرة خلال النسخة الحالية بـ 763 تمريرة حقق منها نسبة نجاح بلغت 93% وكانت الحصيلة 710 تمريرات صحيحة.

وسجل النني هدفًا لفريقه آرسنال وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 839 دقيقة لعبها في المسابقة.

خروج متصدري ترتيب الهدافين

خرج الإيطالي شيرو إيموبيلي من المسابقة بعد إقصاء فريقه لاتسيو على يد ريد بول سالزبورغ، كما ودع سابقًا شريكه في صدارة الهدافين الإسباني أريتز إدوريز مهاجم أتلتيك بلباو والثنائي يملك 8 أهداف.

كما ودع أيضًا البرازيلي جونيور كورايس هداف دينامو كييف المسابقة بدوره وهو الذي يملك 7 أهداف.