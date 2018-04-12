آرسنال يكبح جماح سسكا موسكو وينتزع بطاقة نصف نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهل فريقا آرسنال الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي، مساء الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتعادل آرسنال مع مضيفه سسكا موسكو الروسي بهدفين لكل منهما في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

جاء تأهل آرسنال لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بأربعة أهداف لهدف.

بادر سسكا موسكو بالتقدم بإحراز هدفين عبر فيدور شالوف وكيريل نابابكين في الدقيقتين 39 و50، ليرد آرسنال بهدفين عن طريق داني ويلبيك والويلزي أرون رامزي في الدقيقتين 75 و90.

وفي مباراة ثانية، تغلب مارسيليا على ضيفه لايبزيغ الألماني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وانتزع مارسيليا بطاقة التأهل لنصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدف نظيف.

أحرز خماسية مارسيليا، ستيفان إيلسانكر بالخطأ في مرماه، والغيني بونا سار، وفلوران توفين وديميتري بايت والياباني هيروكي ساكاي في الدقائق 6 و9 و38 و60 و90.

بينما أحرز ثنائية لايبزيغ، البرتغالي بروما والفرنسي جان كيفن أوغستين في الدقيقتين الثانية و55.

كما حجز فريقا أتليتكو مدريد الإسباني، وريد بول سالسبورغ النمساوي، مساء الخميس، بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وخسر أتليتكو مدريد من مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل أتليتكو مدريد للمربع الذهبي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين دون رد.

جاء هدف سبورتنغ لشبونة الوحيد عن طريق الكولومبي فريدي مونتيرو في الدقيقة 28.

وفي مباراة ثانية، اكتسح ريد بول سالسبورغ ضيفه لاتسيو الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء تأهل الفريق النمساوي للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بهزيمته بهدفين مقابل أربعة.

أحرز رباعية ريد بول، الإسرائيلي موانيس دابور والمالي أمادو هايدارا، والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان وستيفان لاينير في الدقائق 56 و72 و74 و76، بينما أحرز هدف لاتسيو الوحيد شيرو ايموبيلي في الدقيقة 55