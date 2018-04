رونالدو يُجهض انتفاضة يوفنتوس ويقود ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز كريستيانو رونالدو هدفًا من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليقود ريال مدريد إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم الخسارة بملعبه 3-1 أمام يوفنتوس اليوم الأربعاء بعدما تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه لانتفاضة تاريخية وأن المواجهة ستمتد شوطين إضافيين بعد أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفين في الشوط الأول وأضاف بليز ماتودي هدفًا بعد مرور ساعة مستغلًا خطأ كيلور نافاس حارس ريال.

وعادل يوفنتوس نتيجة لقاء الذهاب في تورينو قبل أسبوع لكن البديل لوكاس فازكيز حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عرقلة من المغربي المهدي بنعطية وسط اعتراضات شديدة من قائد وحارس يوفنتوس جيانلويجي بوفون الذي طرده الحكم مايكل أوليفر.

وحل فويتشيخ شتينسني بديلًا لبوفون لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة رونالدو ليعزز ريال مدريد رقمه القياسي ببلوغ المربع الذهبي للمرة الثامنة على التوالي.

GOAL ⚽ Is this the start of another stunning comeback? @MarioMandzukic9 scores just after the minute mark… Game on!#beINUCL #RMJuve pic.twitter.com/XVP4Or5tzl

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) ١١ أبريل، ٢٠١٨