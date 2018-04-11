مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. طرد بوفون بسبب ضربة جزاء مثيرة للجدل (فيديو)

تعرض الحارس الإيطالي المخضرم بوفون للطرد خلال مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

واعترض بوفون على حكم المباراة الذي احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، رغم أن اليوفي متقدم بثلاثية نظيفة.

ورفض بوفون قرار الحكم وعنفه بشده، ما دفعه لإشهار الكارت الأحمر.

وكان يوفنتوس نتقدم بثلاثة أهداف نظيفة، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة واحتسب الحكم ركلة جزاء، وأحرز ريال مدريد هدفًا عن طريق رونالدو.