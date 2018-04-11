أهداف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. ماريو ماندجوكيتش يتقدم لليوفي بثنائية (فيديو)

نجح ماريو ماندجوكيتش في إحراز الهدف الأول ليوفنتوس في مرمى ريال مدريد، مع حلول الدقيقة الثانية، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مادزوكيتش الهدف من رأسية قوية جاءت بعد مرور أقل من دقيقتين.

وعزز ماندجوكيتش تقدم فريقه بهدف كربوني في الدقيقة 37 من ضربة رأسية فشل دفاع ريال مدريد في التعامل معها.

لن تكون مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي، مساء الأربعاء، على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد مجرد لقاء شبه محسوم، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز ريال مدريد في إيطاليا على يوفنتوس في عقر داره بثلاثية دون رد، وهو ما يجعل كفة حامل لقب التشامبيونز ليغ الأرجح بكل المقاييس للتأهل، ولكن كل هذه الحسابات كانت قبل متابعة مباراة برشلونة الإسباني وروما الإيطالي في الدور نفسه، أمس الثلاثاء.

وأطاح روما بنظيره برشلونة بعد الفوز بثلاثية نظيفة، ليفاجِئ العالم كله برد اعتباره بعد الخسارة بنتيجة 4-1 أمام العملاق الكتالوني في كامب نو ذهابًا.