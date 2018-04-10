أليغري قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس: فرصتنا في التأهل ضعيفة

قال المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، إن فريقه لديه فرص قليلة في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، عقب الخسارة في ذهاب ربع النهائي من ريال مدريد الإسباني 0-3.

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي: “نرغب في تعويض خسارتنا بثلاثية.. هي نتيجة صعبة.. علينا تقديم مباراة متكاملة أمام فريق متكامل، إذا كنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف: “خياراتنا قليلة لكن في مباراة الذهاب لم ينتظر أحد أن نتلقى هدفًا بعد دقيقتين، ما الذي قد يمنعنا من تكرار ما فعله ريال مدريد”.

وتابع: “علينا أن نقدم كل ما لدينا، تحقيق نتيجة جيدة سيساعدنا بنهاية الموسم، نحن نصارع على الدوري والكأس، علينا التحلي بالجدية، ما زلنا نشعر بالإحباط من مباراة الذهاب، لكن كل شيء وارد في كرة القدم”.

واعتبر المدير الفني أنه من الصعب أن يتراخى ريال مدريد لأنه فريق جاد يرغب في تقديم مباراة متكاملة، مشيرًا إلى أن كلمة السر في المباراة ستكون التركيز فيما سيفعلونه وليس ما سيقدم عليه الخصم.