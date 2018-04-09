موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.. والقنوات الناقلة والمعلقون

يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفًا على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل الفريق الملكي لقبها.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد في تورينو ما يمنحه أفضلية كبيرة في التأهل للمربع الذهبي.

وسجل أهداف ريال مدريد ذهابًا كريستيانو رونالدو بواقع هدفين، مارسيلو هدف.

وتنطلق المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، بتعليق علي محمد علي وخليل البلوشي.