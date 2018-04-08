موعد مباراة برشلونة وروما (الإياب) في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والمعلقون

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على روما في مباراة الإياب بدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابًا في كامب نو بأربعة أهداف لهدف واحد.

وألقى أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما باللوم على قرارات الحكم والحظ في هزيمة فريقه 4-1 أمام برشلونة، إذ اهتزت شباكه بهدفين عكسيين بالإضافة إلى عدم احتساب ركلتي جزاء لصالحه.

ورفض الحكم الهولندي داني ماكليه احتجاجات الفريق الإيطالي بالحصول على ركلة جزاء عندما تعرض إيدن جيكو للدفع من نلسون سيميدو في بداية المباراة، ثم احتسب ركلة حرة بدلًا من ركلة جزاء عندما تدخل صمويل أومتيتي ضد لورينتسو بليغريني.

وسدد دانييلي دي روسي قائد روما كرة لا تصد نحو مرماه بالخطأ ليهدي متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني التقدم في الدقيقة 38، واهتزت شباك روما بالطريقة نفسها عبر مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأبلغ دي فرانشيسكو مدرب روما الصحفيين: “دانييلي ارتكب خطأ يمكن أن يحدث دائمًا ومانولاس لم يكن محظوظًا. بالطبع ارتكبنا أخطاء لكن برشلونة فريق رائع حتى بدون مساعدة الحكام.

“تدخل سيميدو ضد جيكو كان يستحق ركلة جزاء واضحة وكان يمكننا الحصول على ركلة أخرى بواسطة بليجريني. ما حدث يعد ظلمًا بالنظر إلى الطريقة التي لعبنا بها. المنافس أحرز أربعة أهداف وهذا يعد قاسيًا وفقًا لما شاهدناه”.

وتابع: “ارتكبنا أخطاء في التمريرات الأخيرة، لكننا أظهرنا الرغبة والموهبة للحصول على نتيجة أفضل. سيطرنا على المباراة بشكل رائع والأخطاء كلفتنا الكثير”.

وأضاف جيرار بيكيه هدفًا ثالثًا بعد قليل من هدف مانولاس، وأعاد لويس سواريز تقدم برشلونة بفارق ثلاثة أهداف بعدما قلص جيكو النتيجة للفريق الإيطالي، بعد سلسلة من الفرص الضائعة.

ورفض سواريز الحديث عن أن برشلونة لم يستحق الفوز السهل باستاد نو كامب.

وقال مهاجم أوروغواي الذي أنهى صيامه عن التسجيل في عشر مباريات في دوري الأبطال: “لو لم نصل إلى داخل منطقة الجزاء بعد اللعب الجيد لما جاءت هذه الأهداف. حصلنا على العديد من الفرص للتسجيل وحارس مرمى المنافس قدم مباراة رائعة. النتيجة ليست ظالمة”.

ونفى بيكيه أن يكون برشلونة محظوظًا.

وأضاف: “سددنا في إطار المرمى عدة مرات. الهدفان العكسيان جاءا بسبب مواصلة الضغط والتأكد من وجود الكرة في منطقة جزاء المنافس أكثر منا”.

وسيحاول روما رد الاعتبار بعد خسارته االثقيلة ذهابًا، حينما يستضيف برشلونة في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية.

وتنطلق المباراة يوم الثلاثاء المقبل 10 أبريل في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 1 ، بتعليق كل من: سوار الذهب وعصام الشوالي.