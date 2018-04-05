رسميًا.. ميلان يجدد عقد مدربه غينارو غاتوزو

أعلن ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، رسميًا، تمديد عقد مدربه غينارو غاتوزو، حتى العام 2021.

وتولى غاتوزو، البالغ من العمر 40 عامًا، تدريب ميلان في نوفمبر من العام الماضي خلفًا لفينتشينزو مونتيلا.

وقاد غاتوزو ميلان في 25 مباراة، سجل الفوز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات و6 خسارات.

وقالت صحيفة “توتو ميركاتو”: إن ميلان رفع راتب غاتوزو من 120 ألف يورو في العام، إلى مليوني يورو سنويًا.

وقال غاتوزو بعد التوقيع على العقد الجديد: “توليت المسؤولية منذ 4 أشهر، أنا سعيد بتدريب هذا الفريق، يجب أن أشكر اللاعبين وأتمنى أن أواصل بنفس الكيفية”.

وأكمل اللاعب السابق: “نأمل في أن نقوم بعملٍ جيد لإعادة الميلان إلى المكانة التي تتناسب مع تاريخه الكبير”.

ولعب غاتوزو مع ميلان في 244 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 10، وحقق مع الفريق لقبين في دوري أبطال أوروبا ولقبًا في كأس إيطاليا ولقبين في الدوري الإيطالي، ولقبًا في السوبر الأوروبي ولقبًا في كأس العالم للأندية.