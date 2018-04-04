مباراة ميلان وإنتر.. من ينتصر في “ديربي الغضب” حماس غاتوزو أم خبرة سباليتي؟

في واحدة من أقوى مواجهات الديربي في العالم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، يستضيف ملعب “سان سيرو” مساء الأربعاء الصدام المثير بين إيه سي ميلان وجاره وضيفه إنتر في المواجهة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي واللقاء المعروف بـ”ديربي الغضب”.

ويبدو الحال مختلفًا قبل ديربي الغضب هذه المرة مع صعود نجم المدير الفني الجديد للميلان جينارو جاتوزو اللاعب السابق في وسط الملعب والذي كان معروفًا بروحه القتالية وحماسه وإصراره في مواجهة الخبرة التي يملكها ويراهن عليها المدير الفني لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر.

ويبقى السؤال من ينتصر في ديربي الغضب حماس وإصرار جاتوزو أم خبرة سباليتي؟ وهو ما تحاول شبكة إرم نيوز الكشف عن ملامح إجابته في التقرير التالي:

ميلان وانطلاقة غاتوزو

يحلم المدرب جينارو غاتوزو المدير الفني للميلان بمواصلة انطلاقته مع الروزانيري والتقدم في جدول ترتيب الدوري بعد أن قاد الفريق لنهائي بطولة كأس إيطاليا بعبور عقبة لاتسيو خاصة أن الفريق ودع الدوري الأوروبي وبالتالي يبحث عن الفوز لتحسين ترتيبه.

ويدرك غاتوزو أن ميلان لا يستحق التواجد في ترتيبه الحالي في المركز السادس برصيد 50 نقطة خاصة أن الجماهير كانت تأمل العودة للمنافسة على اللقب بعد تدعيم الصفوف بصفقات مميزة على رأسهم صخرة الدفاع ليوناردو بونوتشي.

وأضفى غاتوزو الروح القتالية على لاعبي ميلان من جديد واستطاع إحداث طفرة داخل الروزانيري بعد أن خاض مع الفريق 24 مباراة منذ توليه المهمة يوم 27 نوفمبر الماضي خلفًا للمدرب مونتيلا.

وحصدغاتوزو 14 انتصارًا مع ميلان من 24 لقاء بجانب أنه تعادل 4 مرات وتلقى 6 هزائم وبالتالي فالميلان تطور للأفضل نسبيًا مع المدرب صاحب الـ40 عامًا.

سباليتي والمربع الذهبي

يأمل المدرب لوتشيانو سباليتي وضع خبراته واستثمارها مع إنتر من أجل التواجد في المربع الذهبي رغم صعوبة المهمة إلا أنه يسعى للفوز على ميلان للاقتراب خطوة من المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.

ويسعى سباليتي للوصول إلى النقطة 61 التي تعيده للمركز الثالث على حساب روما وهو ما يشعل الصراع على هذا المركز في جدول الاسكوديتو.

ويملك سباليتي عامل الخبرة في مواجهة جاتوزو خاصة أنه تنقل بين تدريب العديد من الأندية ويملك خبرات طويلة وكبيرة في الكرة الإيطالية.

خلطة غاتوزو

يراهن المدرب غاتوزو على الخلطة التي وضعها في المباريات الماضية، حيث يلعب بطريقة 4-3-3 التي يعتمد عليها بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم.

ويعتمد غاتوزو على قدرات الهداف باتريك كوتروني الذي سجل هذا الموسم 15 هدفًا وصنع 4 أهداف لزملائه وهو الأمر الذي يجعل الرهان عليه في خط الهجوم مع زميليه سوسو المحرك الأساسي لهجمات الروزانيري بعدما صنع 12 هدفًا هذا الموسم وسجل 8 أهداف بجانب حاكان كانجولو.

ويلعب غاتوزو بمثلث يجيد الضغط واستخلاص الكرات في وسط الملعب بوجود بوفانتورا وفرانك كيسي ولوكاس بيليا مع الرباعي الدفاعي ليوناردو بونوتشي وأليسيو رومانيولي ودافيد كالبيريا وريكاردو رودريجيز مع تألق الحارس جيانلويجي دوناروما.

أسلحة سباليتي

يراهن سباليتي على بعض الأسلحة في تشكيلة إنتر التي يعتمد عليها لصناعة الفارق فنيًاً داخل المستطيل الأخضر في طريقة لعبه 4-2-3-1.

ويضع سباليتي آماله على المهاجم والقناص الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجل 24 هدفًا ويعتمد على تمويل مثلث صناعة اللعب إيفان بيريسيتش الذي ساهم في صناعة 9 أهداف وأنتونيو كاندريفا الذي صنع 9 أهداف ويان كاراموه مع التأمين بثنائي الوسط روبرتو جاجيلارديني ومارسيلو بروزفيتش.

ويلعب سباليتي برباعي الدفاع جواو كانسيلو وميلان سكرينار وميراندا ودانيلو دي أمبروزيو مع الحارس سمير هاندانوفيتش.

وأكد حازم إمام لاعب وسط أودينيزي الإيطالي الأسبق في تصريحات خاصة لإرم نيوز أن أجواء ديربي الغضب دائمًا صعبة وتحمل ضغوطًا على اللاعبين والمدربين، موضحًا أن الميلان يعيش طفرة مع جاتوزو ولكن خبرة واستقرار إنتر أمر سيصعب مهمة الروزانيري.

وأضاف أن “سوسو هو أهم لاعب في الميلان ومحور الهجمات والرابط بين خطي الوسط والهجوم وفي إنتر يختلف الوضع فالمهاجم إيكاردي الأفضل خاصة أنه يتحرك ويخلق الفرص بتحركاته يمينًا ويسارًا”.