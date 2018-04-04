برشلونة يضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز رباعي على روما (فيديو)

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التأهل للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 4-1 على ضيفه روما الإيطالي اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وجاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي وكونستانتينوس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 38 و55، وأضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 59.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني برشلونة مدافع روما في مرماه !! HD pic.twitter.com/5brnduWLBt — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث برشلونة في مرمى روما بيكيه HD pic.twitter.com/yxuia8lDgS — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وقلص البوسني إيدين دزيكو الفارق بتسجيله هدفاً لروما في الدقيقة 80، لكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز أضاف الهدف الرابع للفريق الكاتالوني في الدقيقة 41.

قووووووووووووووووووووووووووول اول روما في مرمى برشلونة دزيكو HD pic.twitter.com/T2egZz2qZw — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع برشلونة في مرمى روما عن طريق لويس سواريز HD pic.twitter.com/nV8TFPVOmY — WC18HD (@WC18HD) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وأصبح يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية الثلاثاء القادم، من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، بات يتعين على روما الفوز 3-0 على الأقل من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.