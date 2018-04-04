أهداف مباراة برشلونة وروما.. البرسا يتقدم برباعية والفريق الإيطالي يقلص النتيجة (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وروما.. البرسا يتقدم برباعية والفريق الإيطالي يقلص النتيجة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

فشل فريق روما في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام روما خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو” في جولة الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وتقدم البرسا عن طريق هدف من النيران الصديقة.

وحاول دانييل دي روسي إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقه، ولكنه فشل وسدد الكرة في مرمى فريقه.

و

وفي الدقيقة 55 أحرز كوستاس مانولاس مدافع روما هدفًا في مرماه، وسددها قبل أومتيتي.

وعزز جيرارد بيكيه تقد البرسا بالهدف الثالث في الدقيقة 59 من متابعة لتسديدة سواريز.

وقلص دزيكو النتيجة بإحراز للهدف الأول لفريقه في الدقيقة 79.

وعاد سواريز ليوسع الفارق في الدقيقة 86 بإحراز الهدف الرابع.

ويدرك عشاق وجمهور فريق روما الإيطالي مدى صعوبة المهمة التي تنتظر الفريق في مواجهته المرتقبة ضد برشلونة الإسباني.

ويسعى روما إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كامب نو قبل موقعة الإياب على ملعب “أولمبيكو” وهو الأمر الذي يصطدم بعدة عقبات يدركها الغيلاروسي.

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