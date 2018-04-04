مباراة برشلونة وروما.. الذكريات السوداء وإيقاف ميسي العقبة الأكبر في وجه دي فرانشيسكو

يدرك عشاق وجمهور فريق روما الإيطالي مدى صعوبة المهمة التي تنتظر الفريق في مواجهته المرتقبة ضد برشلونة الإسباني مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو” في جولة الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى روما إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كامب نو قبل موقعة الإياب على ملعب “أولمبيكو” وهو الأمر الذي يصطدم بعدة عقبات يدركها الغيلاروسي.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز العقبات التي تواجه روما في موقعة كامب نو أمام برشلونة.. في السطور التالية:

الذكريات السوداء

يواجه لاعبو روما حاجزًا نفسيًا في مواجهة برشلونة في كامب نو، خاصة أن الفريق الإيطالي زار هذا الملعب من قبل 3 مرات لم يعرف خلالها طعم الفوز.

ولعب روما ضد برشلونة في كامب نو في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال العام 2002 وتعادلا بهدف لكل منهما، وتقابلا في مباراة ودية على كأس جوهان جامبر وفاز البارسا بثلاثية نظيفة.

وتلقى روما هزيمة قاسية في آخر زيارة لملعب “كامب نو” بنتيجة 6-1 في دور المجموعات بنسخة 2015.

إيقاف ميسي

يتوجب على دي فرانشيسكو البحث عن طريقة ومعادلة لإيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخطر أوراق برشلونة.

ويسعى دي فرانشيسكو إلى تحقيق هذه المعادلة من خلال عدم ترك أي مساحات لصالح البرغوث الأرجنتيني وربما التغطية بليبرو وسط الملعب مثل دي روسي، من أجل إيقاف ميسي تحديدًا، خاصة أنه أخطر اللاعبين.

منظومة فالفيردي

يعلم دي فرانشيسكو أن برشلونة تغير مع المدرب الحالي إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، خاصة أن الأخير لا يعتمد فقط على الأداء الفردي أو الجمالي، ويعتمد على الجماعية ويميل في منظومته التكتيكية للتوازن بين الدفاع والهجوم.

ويزيد صعوبة مهمة روما أن برشلونة دأب في الفترة الأخيرة على اللعب بثنائي ارتكاز بشكل صريح، وهما: إيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، مع الدعم من جانب الثنائي أندريس إنييستا، وباولينهو، لتأمين وسط الملعب، ومنح الحرية لثنائي الهجوم لويس سواريز، وليونيل ميسي.

وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ”إرم نيوز” أن برشلونة يملك فريقًا متكاملًا يلعب بشكل جماعي وفردي بصورة أكثر من ممتازة.

وأشار إلى أن برشلونة يلعب بهجوم من الصعب إيقافه في ظل مهارات ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ولكن فالفيردي أضفى فكرة الصلابة الدفاعية للاعبي البارسا.

تحفيز نجوم روما

يسعى المدرب إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما إلى تحفيز لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على حساب البارسا، أو التعادل والعودة بنتيجة طيبة في ملعب كامب نو.

ويأمل دي فرانشيسكو اللعب على الوتر النفسي، واستنفار طاقات لاعبي روما بشكل كبير من أجل التعامل مع أداء لاعبي برشلونة، خاصة أن الفريق الإيطالي يحتاج إلى أداء جماعي، ومجهود كبير للحد من خطورة لاعبي البارسا.

وترتكز أفكار دي فرانشيسكو على الاستفادة من خبرات وقدرات المهاجم المخضرم إدين دجيكو اللاعب البوسني المميز الذي يعتمد عليه في قيادة الهجوم مع خماسي وسط الملعب: دييغو بيروتي، وستيفان الشعراوي، ودانيل دي روسي، وكيفين ستروتمان، ورادجا ناينغولان.