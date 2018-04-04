التعادل يحسم “ديربي الغضب” بين ميلان وإنتر في مباراة الفرص الضائعة (فيديو)

تعادل ميلان وجاره اللدود إنتر سلبيًا في “ديربي الغضب”، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بتلك النتيجة، ظل إنتر في المركز الرابع بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، برصيد 59 نقطة، في حين بقي ميلان في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، برصيد 51 نقطة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، خاصة إنتر، الذي كان الأكثر استحواذًا على الكرة، وصادف نجمه ماورو إيكاردي سوء حظ بالغًا، بعدما ألغي له هدف في الشوط الأول بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يهدر فرصتين مؤكدتين في الشوط الثاني.

يذكر أن هذا هو التعادل السلبي الأول بين الفريقين في المسابقة منذ 19 أبريل/ نيسان عام 2015.

⚽ ❌ لكن الحكم يفسد فرحة #إنتر ويلغي الهدف بداعي التسلل بعد العودة للتكنولوجيا المساعدة. #beINSerieA pic.twitter.com/OsaKLeNVix — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٤ أبريل، ٢٠١٨

وأسفرت باقي المباريات التي جرت، اليوم الأربعاء، بالجولة ذاتها عن فوز بينفينتو على ضيفه فيرونا 3-0، وتورينو على ضيفه كروتوني 4-1، في حين تعادل كييفو مع ضيفه ساسولو 1-1.

وحافظ بينفينتو على آماله الضئيلة في الاستمرار بالبطولة، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 3-0 على ضيفه فيرونا في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد بينفينتو، الذي حقق فوزه الرابع في المسابقة هذا الموسم، إلى 13 نقطة، ولكنه ظل قابعًا في مؤخرة ترتيب المسابقة، بفارق 9 نقاط خلف فيرونا، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير).