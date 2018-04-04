مباراة ميلان وإنتر.. تقنية حكم الفيديو تحرم إيكاردي من أول أهداف ديربي الغضب (شاهد)

حرمت تقنية الفيديو الأرجنتيني مارو إيكاردي من إحراز أول أهدافه في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، في المواجهة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي واللقاء المعروف بـ”ديربي الغضب”.

استلم إيكاردي بينية انفرد على إثرها بحارس ميلان، وأودع الكرة في الشباك واحتسب حكم المباراة الكرة هدفًا صحيحًا، ولكن جاءت إشارة من حكم الفيديو تؤكد أن الكرة تسلل.

⚽ ❌ لكن الحكم يفسد فرحة #إنتر ويلغي الهدف بداعي التسلل بعد العودة للتكنولوجيا المساعدة. #beINSerieA pic.twitter.com/OsaKLeNVix — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٤ أبريل، ٢٠١٨

ويستضيف ملعب “سان سيرو” المواجهة، ويبدو الحال مختلفًا قبل ديربي الغضب هذه المرة مع صعود نجم المدير الفني الجديد للميلان جينارو جاتوزو اللاعب السابق في وسط الملعب، والذي كان معروفًا بروحه القتالية وحماسه وإصراره، في مواجهة الخبرة التي يملكها ويراهن عليها المدير الفني لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر.