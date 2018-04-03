من هم المهددون بالإيقاف عن مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في إياب دوري أبطال أوروبا؟

تشهد لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غياب بعض اللاعبين بسبب الإيقاف لعل أبرزهم ثنائي يوفنتوس المغربي المهدي بنعطية والبوسني ميراليم بيانيتش ونجم وسط إشبيلية الأرجنتيني بانيغا ،لكن في المقابل يهدد الإيقاف عدة لاعبين يتوفرون على إنذارين ويحتاجون لتجنب الإنذار الثالث للمشاركة في لقاء الإياب.

وستلغى كل الإنذارات في دور نصف النهائي باستثناء من حصل على الإنذار الثالث، وهو ما يفرض على اللاعبين تجنب الإنذار الثالث في دور ربع النهائي أيضًا في لقاء الإياب كي لا يحرموا من أول لقاءات دور نصف النهائي.

وتضم قائمة المهددين من الغياب عن لقاءات الإياب في دور ربع نهائي دوري الأبطال أو أول لقاءات نصف النهائي عدة لاعبين نستعرضهم حسب الفرق المشاركة..

يوفنتوس

الإيطالي جورجيو كيلليني والبرازيلي ألبيكس ساندرو والأوروغوياني رودريغو بيتانكور

ريال مدريد

الإسباني سيرجيو راموس

بايرن ميونخ

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والألماني جوشوا كيميج والفرنسي كورنتين توليسو والألماني جيروم بواتينغ والألماني سيباستيان رودي

إشبيلية

الفرنسي وسام بن يدر والإسباني سبرجيو أسكوديرو والأرجنتيني غابرييل ميركادو

برشلونة

الإسباني سيرجيو روبيرتو

روما

الأرجنتيني دييغو بيروتي واليواني كوستاس مانولاس

مانشستر سيتي

البرازيلي دانيلو والألماني إلكاي غوندوغان والبرازيلي فيرناندينهو

ليفربول

الإسباني ألبيرتو مورينو والإنجليزي جوردان هندرسون

إلى ذلك، يواجه ريال مدريد حامل اللقب وصيفه يوفنتوس في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء يحاول خلاله طرف الانتقام، والطرف الآخر تأكيد التفوق.

ويحتاج ريال مدريد لتجاوز الفخ الذي أسقط غريمه التقليدي برشلونة الموسم الماضي من ربع النهائي حيث تتشابه ظروف الغريمين قبل مواجهة السيدة العجوز الإيطالية التي تعرف كيف ترمي الطعم وتصطاد منافسيها في الوقت المناسب.

ففي الموسم الماضي واجه برشلونة في ربع النهائي يوفنتوس وهو منتش بتأهل تاريخي على حساب باريس سان جرمان الفرنسي بعد ريمونتادا تاريخية حيث خسر ذهابًا 4-0 وفاز إيابًا 6-1.

ولعب لقاء الذهاب في تورينو حيث كان الجميع يتوقع استمرار تألق برشلونة، لكن يوفنتوس فاز 3-0 ولم تحدث المعجزة الثانية إيابًا حيث تعادل برشلونة سلبيًا وغادر المسابقة، فيما استمر يوفنتوس حتى النهائي ليجد ريال مدريد الذي حرمه من اللقب بعد الفوز 4-1.

وتتشابه ظروف ريال مدريد مع غريمه حيث كان باريس سان جرمان مرشحًا قويًا بنجمه الجديد البرازيلي نيمار للتأهل، لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو كان له رأي آخر وقلب الطاولة على الفريق الفرنسي ليقود فريقه للتأهل بالفوز ذهابًا وإيابًا.

ويجد ريال مدريد نفسه في الفخ نفسه الذي أسقط الغريم برشلونة، فهو يدخل اللقاء كمرشح بعد عرضه القوي أمام الفريق الفرنسي واستعادة عافيته ومطالب بتجنب مصير غريمه.

ويعرف ريال مدريد جيدًا أن يوفنتوس يملك أفضلية تاريخية في لقاءات خروج المغلوب، حيث تمكن من إقصاء الفريق الملكي 4 مرات في النسخة الجديدة آخرها في نصف نهائي 2015.