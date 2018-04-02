ماذا قال زيدان وآليغري قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس؟

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إجراء أي مقارنة بين مباراة فريقه أمام يوفنتوس، غدًا الثلاثاء، في دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وبين مواجهة الفريقين في نهائي البطولة ذاتها الموسم الماضي.

وقال زيدان للصحفيين بعد سؤال عن المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4/1 في كارديف: “لا علاقة لمباراة الغد بما حدث قبل 10 أشهر”.

وأضاف قبل لقاء الذهاب: “ما حدث قد حدث لكن علينا الآن أن نفكر في مباراة الغد والتأكد من خوضها بطريقة جيدة”.

“لا يجب علينا الانشغال بما مضى أو بأي مباراة أخرى خضناها أمام يوفنتوس؛ لأن هذا لن يضيف أي شيء”.

ولا يعيش ريال مدريد أفضل مواسمه حيث يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، كما أنهى دور المجموعات في دوري الأبطال في المركز الثاني بعد توتنهام هوتسبير. لكن حامل اللقب أثبت قدراته الكبيرة حين هزم باريس سان جيرمان في دور الـ 16.

وكان ريال مدريد قد اكتسح يوفنتوس بنتيجة 4/1 في نهائي النسخة الماضية ليحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، في حين خسر يوفنتوس المباراة النهائية للمرة الثاني في 3 أعوام، بعد أن خسر 3/1 أمام برشلونة نسخة العام 2015.

من جهته قال ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس إن صانع اللعب باولو ديبالا يتمتع بروح معنوية عالية أفضل من أي وقت مضى ويتأهب للتألق في مواجهة ريال مدريد.

واللاعب الأرجنتيني واحد من أكثر اللاعبين موهبة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكن مستواه تذبذب صعودًا وهبوطًا هذا الموسم.

وتألق ديبالا (24 عامًا) في بداية الموسم وسجل ثلاثية مرتين في أول 4 مواجهات خاضها يوفنتوس في الدوري.

لكنه عانى بعدها من نقص في اللياقة واُستبعد من تشكيلة فريقه مرتين في ديسمبر 2017.

كما غاب عن عدد آخر من المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل أن يستعيد مستواه مجددًا ليحرز هدفًا رائعًا في الفوز 3/1 على ميلان السبت الماضي.

ومنح آليغري لاعبه دفعة من الثقة بالنفس قبل ذهاب دور الـ 8 في تورينو حيث قال: “سيقدم باولو في المباراة أداءً رائعًا لأنه لائق بدنيًا ويتمتع بالهدوء وروح معنوية عالية إضافة إلى تحسن مستواه بشكل كبير”.

وقال: “كان درسًا مهمًا لتطور الفريق بصفة عامة خاصة في كيفية خوض هذه النوعية من المباريات بالاعتماد على لاعبين يتمتعون بهدوء الأعصاب”.

لكنه حذّر لاعبيه من خط وسط ريال مدريد الذي وصفه بأنه “خطير”.

وأوضح “يمكن لريال مدريد أن ينقل الهجمة إلى منطقة جزائنا عبر تمريرتين. سنحتاج إلى أداء استثنائي ودفاع متميز… السيناريو المثالي هو أن نتمكن من التسجيل دون أن نُمنى بأهداف”.