دي بياجيو مدرب إيطاليا: امنحوا المنتخب الحالي الفرصة للتطور

قال لويجي دي بياجيو، مدرب إيطاليا المؤقت، إنه يجب منح الفرصة للتشكيلة الحالية لمنتخب بلاده من أجل التطور واكتساب الثقة، وربما أيضًا ارتكاب الأخطاء، في ظل بدء عملية بناء للفريق عقب صدمة الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018.

وسجل لورينتسو إنسيني هدفًا من ركلة جزاء قرب النهاية ليمنح إيطاليا التعادل 1-1 مع إنجلترا في لقاء ودي، أمس الثلاثاء بعد أداء أفضل كثيرًا مما قدمه الفريق خلال الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين قبلها بأربعة أيام.

لكن هذه النتيجة تعني أن إيطاليا، التي لم تتمكن من اجتياز دور المجموعات في كأس العالم منذ إحراز اللقب للمرة الرابعة في 2006، فازت مرة واحدة في آخر سبع مباريات وكان ذلك بنتيجة 1-صفر أمام ألبانيا وسجلت ثلاثة أهداف فقط خلال تلك الفترة.

وفي الوقت الذي ستظهر فيه إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم في روسيا، فإن إيطاليا لن تشارك للمرة الأولى في 60 عامًا؛ إذ أخفقت في التأهل فقط لبطولة 1958 بينما لم تشارك في تصفيات 1930.

وقال دي بياجيو للصحفيين: “أنا لا أزال أشعر بالإحباط من خسارة يوم الجمعة وكنا نستحق أكثر من ذلك. وكنت سأشعر بالإحباط لو خسرنا (أمام إنجلترا) لأننا لعبنا بشكل جيد وأظهرنا شخصيتنا في ويمبلي وهو الأمر غير السهل”.

وأضاف: “خضنا عشرة أيام رائعة وبذل اللاعبون قصارى جهدهم وأشكرهم على انضباطهم. يتحدث الجميع عن من سيكون المدرب القادم لكن هذه ليست مشكلة”.

ولا ترتبط إيطاليا بمدرب دائم منذ رحيل جيان بييرو فنتورا في نوفمبر/ تشرين الثاني عقب الفشل في التأهل لكأس العالم.

* أفضل رؤية

وقال دي بياجيو الذي من المحتمل أن يكون يملك أفضل رؤية لمستقبل الكرة في بلاده بعدما قضى سبع سنوات في منتخبي تحت 20 عامًا وتحت 21 عامًا لكنه غير مرشح للبقاء مع المنتخب الأول: “لا أعلم إن كنت سأكون موجودًا هنا في المباراة المقبلة لكن هذه ليست مشكلة”.

وأضاف: “هذه المجموعة من اللاعبين تمثل إيطاليا. هم جيدون جدًا وليسوا سيئين كما يقول الناس ويجب أن يعرفوا ذلك. يمكنهم التطور والظهور بشكل جيد سواء كان ذلك معي أو لا فأنا غير مهتم بالوضع الحالي”.

وردًا على سؤال حول افتقار إيطاليا لتسجيل الأهداف، وهي مشكلة كلفت المنتخب الفشل في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة 1-صفر أمام السويد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ملحق التأهل، قال دي بياجيو، إن المنتخب يجب أن يلتزم بمبادئه.

وأشار: “يقول الناس إننا يجب أن نبدأ عملية البناء بالدفاع بقوة لكن إذا لم نخرج للعب فإن مستوانا لن يتطور.. هذه نقطة البداية. من المؤسف أننا لا نسجل الكثير من الأهداف بعد الكثير من التحضير في آخر مباراتين لكن لو واصلنا البناء ستأتي الأهداف”.

وأضاف: “نعم، ارتكبنا الأخطاء لكن الكثير منها حدث بسبب محاولة تنفيذ ما طلبته وهذا أفضل من عدم المحاولة. بغض النظر عن من سيكون المدرب فإن أهم شيء هو السماح لهذه المجموعة بالتطور”.