ساوثغيت يشكك في استخدام حكم الفيديو بعد حرمان إنجلترا من الفوز على إيطاليا

شكك غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد بعدما حرم فريقه من الخروج بشباك نظيفة للمباراة السادسة على التوالي، ومن فوز لافت على إيطاليا في مباراة ودية، أمس الثلاثاء.

وبدا المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لكأس العالم مرتاحًا أمام إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، بعدما افتتح جيمي فاردي التسجيل في الدقيقة الـ 26 باستاد ويمبلي.

لكن بدلًا من أن يكون الحديث بعد المباراة عن استعدادات إنجلترا المشجعة لنهائيات روسيا، تحول إلى حكم الفيديو المساعد عقب احتساب ركلة جزاء لصالح فيدريكو كييزا لاعب إيطاليا البديل بعد مخالفة من جيمس تاركوفسكي داخل المنطقة في الدقيقة الـ85.

وتوقف اللعب لفترة طويلة قبل أن يتم إبلاغ الحكم الألماني دينيز أيتكين باحتساب ركلة الجزاء التي نفذها لورينتسو إنسيني بنجاح ليمنح إيطاليا، التي ستغيب عن كأس العالم، التعادل 1-1.

وسيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في وقت لاحق هذا العام وبدا على ساوثغيت بوضوح عدم الاقتناع رغم أنه اختار كلماته بعناية.

أهداف مباراة || إنجلترا 1-1 إيطاليا || أهداف مباراة || إنجلترا 1-1 إيطاليا || مباراة ودية ||القصير إنسيني يحكم على قمة الإنجليز والطليان بالتعادل في إطار إستعدادات الأسود الثلاث للمونديال الروسي Posted by Golazo World on Tuesday, March 27, 2018

وقال ساوثغيت، الذي لم يخسر فريقه منذ عام: “أنا سعيد أننا لسنا في كأس العالم الآن.. أعتقد أن القرار ‭’‬واضح وصريح‭’‬ وهو ليس كذلك. إنه قرار يمكن مناقشته طيلة اليوم”.

وأضاف: “بدا أن جيمس تاركوفسكي فوقه (كييزا) لكن الاثنين كانا يركضان وكان سيسقط أرضًا على أي حال”.

وتابع: “أعتقد أن رؤية الحكم كانت جيدة بالفعل.. لا أعتقد أن في حالات مماثلة سيوضح حكم الفيديو الأمور”.

وواجه نظام حكم الفيديو المساعد العديد من الصعاب مع تقديمه في كرة القدم الإنجليزية في ظل العديد من التدخلات المثيرة للجدل هذا الموسم.

لكن ساوثغيت اعترف بأن هذه التكنولوجيا موجودة الآن لتستمر حتى لو يعتقد أن قرار الحكم يجب أن يكون نهائيًا.

ومضى قائلًا: “بشكل عام هذا هو الطريق الصحيح لكني أفضل أن تكون قرارات الحكم نهائية.

“إذا اتجهنا للتكنولوجيا فنظام حكم الفيديو المساعد سيكون هو المناسب، لكن يجب أن تكون القرارات واضحة وصريحة وإلا ستكون مجرد رأي آخر، ويجب أن تكون هناك وسيلة أفضل للتواصل مع المشجعين.

“هناك تواصل أوضح مع هؤلاء الموجودين في الاستادات في رياضات أخرى”.

وقال تاركوفسكي، الذي قدم أداءً جيدًا في ظهوره الدولي الأول بعيدًا عن هذه الواقعة، إنها لم تكن ركلة جزاء بينما قال آلان شيرر قائد منتخب إنجلترا السابق، إن نظام حكم الفيديو المساعد يواجه خطر التسبب في فوضى.

وكتب على تويتر: “إذا تم تجاهل المواقف ‭’‬الواضحة والصريحة‭’‬ سيكون عليك في الواقع مراجعة كل قرار وستدخل اللعبة في فوضى”.

وسيختار ساوثغيت تشكيلة مبدئية من 33 لاعبًا في الـ 14 من مايو/ أيار قبل خوض مباراتين وديتين أخريين ضد نيجيريا وكوستاريكا.

وبعد التعادل مع ألمانيا والبرازيل والفوز على هولندا يوم الجمعة والأداء المقنع، أمس الثلاثاء، ضد إيطاليا، يمتلك ساوثغيت أسبابًا قوية للشعور بالتفاؤل إزاء فرص فريقه في روسيا.

وحتى في غياب المهاجم المصاب هاري كين بدا المنتخب الإنجليزي نشيطًا في الهجوم وبدأ رحيم سترلينغ أخيرًا في الظهور بشكل خطير على المستوى الدولي.

وبدا الفريق مرتاحًا أيضًا في أسلوب 3-5-2 الذي يبدو من المؤكد أن يستخدمه ساوثغيت في روسيا.

وقال المدرب: “ما أسعدني حقًا هو أن اللاعبين يحلون المشاكل بأنفسهم في الملعب. هذه إضافة حقيقية”.

وأضاف: “أعتقد أننا شكلنا خطورة كبيرة الليلة من وسط الملعب للأمام، أكثر بكثير من المباريات الأخيرة”.