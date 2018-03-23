منافسة إماراتية روسية أوزبكية مرتقبة لشراء نادي ميلان الإيطالي

أكدت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، وجود منافسة شرسة ستظهر للعلن خلال الفترة القليلة المقبلة بين ثلاثة أسماء لشراء النسبة الأكبر من أسهم نادي إي سي ميلان الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الرياضية، يسعى رجل الأعمال الإماراتي سعيد الفلاسي، والروسي ديمتري ريبولوفليف مالك نادي موناكو الفرنسي، والأوزبكي عليشر عثمانوف مالك 30% من أسهم نادي أرسنال الإنجليزي، بقوة للحصول على ملكية ميلان.

ويعيش النادي الإيطالي حالة مادية سيئة مع مالكه الصيني يونهونغ لي بعد أقل من عام على شرائه، في ظل فشله في تغطية المصاريف والديون.

وأكدت الصحفية أن عثمانوف يسعى إلى امتلاك نادٍ خاص به دون شريك كبير، ويكون هو المتحكم الأول، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه في آرسنال، بحسب الصحيفة.

أما عن رجل الأعمال الإماراتي، فأشارت إلى أن استثماراته عقارية، ولكنه يسعى إلى الحصول على نادٍ عريق مثل ميلان بشعبيته الكبيرة في العالم خاصة في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن مالك موناكو ينتظر بالفعل عرضًا بقيمة 500 مليون يورو لبيع أغلب أسهمه في النادي الفرنسي للدخول في الصفقة المنتظرة.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” قبل 10 جولات من نهايته، ولا يزال ينافس على مقعد للتأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.