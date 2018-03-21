السلطات الإيطالية تفتح تحقيقًا بشأن بيع نادي ميلان لمجموعة صينية

قال مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إن محققين إيطاليين فتحوا تحقيقًا بشأن عملية بيع نادي ميلان العام الماضي لمجموعة صينية.

وأضاف المصدر أن المحققين فتحوا تحقيقًا مبدئيًا، دون الإشارة إلى جريمة أو مخالفة بعينها.

ولم يتسنَ الوصول إلى أطراف عملية البيع للتعقيب.

وباع سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا السابق، النادي في أبريل/ نيسان 2017، مقابل 740 مليون يورو وتنحى عن رئاسة النادي، وهو منصب شغله لأكثر من 30 عامًا.

وقال المصدر: إن شرطة الجرائم المالية في إيطاليا أشارت في تقرير لها في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى جانب يثير الريبة في هذه الصفقة.