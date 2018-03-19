مدرب إيطاليا يمنح بالوتيلي الأمل في الانضمام للمنتخب

قال لويجي دي بياجيو المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا لكرة القدم إن الباب ما زال مفتوحًا أمام المهاجم ماريو بالوتيلي، الذي سقط مرة أخرى من حسابات الفريق قبل خوض مباراتين وديتين هذا الشهر رغم مواصلة تسجيل الأهداف مع نيس الفرنسي.

وهزّ المهاجم الايطالي البالغ من العمر 27 عامًا الشباك 22 مرة في 31 مباراة بجميع المسابقات مع نيس هذا الموسم.

وأبلغ دي بياجيو الصحفيين في معسكر المنتخب خارج فلورنسا: “الأرقام والأهداف مهمة للمهاجمين لكن يجب أن يرتبط ذلك بأداء معين”.

“شاهدت وحكمت وقررت… سأواصل متابعته وسنرى ماذا سيفعل في الأشهر القليلة المقبلة”.

ولم ينضم بالوتيلي للمنتخب منذ كأس العالم 2014 في البرازيل.

وتلعب إيطاليا، للمرة الأولى منذ نوفمبر بعد فشلها في التأهل لكأس العالم، ضد الأرجنتين في مانشستر يوم الجمعة وإنجلترا باستاد ويمبلي بعد ذلك بـ 4 أيام.

ويتولى دي بياجيو مدرب منتخب تحت 21 عامًا المسؤولية مؤقتًا بعد إقالة جيان بييرو فنتورا عقب الهزيمة 1/0 أمام السويد في النتيجة الإجمالية في الملحق الأوروبي.

وقال دي بياجيو: “على الرغم من إحباط نوفمبر فلا توجد وسيلة أخرى سوى النظر للأمام. لا يمكننا تغيير الماضي”.

“لسنا من بين أفضل المنتخبات الوطنية لكننا لسنا كذلك من بين الأسوأ. لو نجحنا في النهوض مرة أخرى وتحلينا بالصبر يمكننا بناء منتخب وطني قوي لأن اللاعبين الشبان ما زالوا يتطورون ويتحسنون”.

وضم دي بياجيو الحارس جيانلويجي بوفون البالغ من العمر 40 عامًا إلى التشكيلة بعد إقناعه بالتراجع عن قرار الاعتزال.

وقال دي بياجيو: “إنه هنا لكي يلعب ولمساعدتي ومنح إضافة قوية داخل وخارج الملعب. سيلعب مباراة أو اثنتين. الميل للعواطف ليست مشكلة في إيطاليا”.

وتحدث لاعب المنتخب السابق عن الوفاة المفاجئة لدافيدي أستوري قائد فيورنتينا الذي خاض 14 مباراة مع المنتخب.

وتوفي أستوري قبل أسبوعين عن 31 عامًا وقال مسؤولون إن أزمة قلبية ربما تكون السبب في وفاته.

وأضاف دي بياجيو “هناك أمر غائب. لم أعرف دافيدي عن كثب مثل لاعبين آخرين لكني أعرفه بما يكفي لأعرف قدره”.

وتابع “يتعين أن نعمل على عودة الأمور لطبيعتها حتى لا تترك أثرًا مدمرًا على المنتخب”.