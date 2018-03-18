بالوتيلي يفتح النار على باريس سان جيرمان

هاجم اللاعب الإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي، لاعب نادي نيس الفرنسي، نادي باريس سان جيرمان، بعد الخسارة أمامه بنتيجة 2/1، اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية عن بالوتيلي قوله: “باريس سان جيرمان فريق من الدوري الفرنسي، على نفس مستوى جانجون، المشكلة أن المال يشتري لاعبين، ولا يشتري فريقًا”.

وتحدث بالوتيلي عن إقصاء باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقال: “إنه خروج عادل، رأيتهم في مباراة واحدة هذا الموسم، وكانت أمام ريال مدريد، من المخجل أن نراهم يخرجون مبكرًا من دوري الأبطال”.

وخسر باريس سان جيرمان 3/1 على ملعب سانتياغو برنابيو ثم 2/1 على ملهب حديقة الأمراء في باريس ليودع من دور الـ 16 بتيجة إجمالية 5/2.

يشار إلى أن بالوتيلي سجل 22 هدفًا في 32 مباراة مع نيس الموسم الحالي، ويحتل فريقه المركز السابع في الدوري الفرنسي.