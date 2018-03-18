نابولي يواصل مطاردة يوفينتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي

واصل فريق نابولي مسلسل مطاردته ليوفنتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه جنوى بهدف نظيف في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

وجاء هدف الفوز والثلاث نقاط عن طريق الإسباني راؤول ألبيول في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وبذلك، ارتفع رصيد نابولي إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل لاتسيو مع ضيفه بولونيا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 54 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر بولونيا بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر سيموني فيردي، إلا أن لاتسيو أدرك التعادل عن طريق البرازيلي لوكاس لييفا في الدقيقة 16.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في إحراز هدف الفوز، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.