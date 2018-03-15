من “الخاسر الأكبر” قبل إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

انتهت لقاءات دورالـ 16 من دوري أبطال أوروبا بتأهل 8 فرق، 3 منها من إسبانيا وفريقان من إنجلترا وإيطاليا وفريق واحد من ألمانيا، ليصبح دور ربع النهائي مقتصرًا على 4 دول، بعدما شاركت 9 دول في دور الـ 16.

وخرج ممثلو سويسرا ( بازل ) وفرنسا ( باريس سان جيرمان ) وتركيا ( بيشكتاش ) والبرتغال ( بورتو ) وأوكرانيا ( شاختار دونيتسك ) لتبقى في المنافسة الدوريات الأربعة الكبرى في أوروبا من أجل الفوز بلقب أغلى المنافسات القارية.

ورغم خروج ممثلي 5 دوريات من دور الـ 16 لكن الدوري الإنجليزي الممتاز كان الخاسر الأكبر بسقوط 3 فرق في هذا الدور ـ قبل قرعة ربع النهائي ـ علمًا أنه حقق رقمًا قياسيًا بتأهل 5 فرق لدور الـ16.

وسقطت فرق توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي أمام يوفنتوس وإشبيلية وبرشلونة ليعود الدوري الإنجليزي الممتاز لتمثيلية أقل من الدوري الإسباني في ربع النهائي بعدما اعتقد الكثير من المتتبعين أنه في طريقه لتقليص الفارق عنه في الصدارة.

وبلغت 3 أندية إسبانية دور ربع النهائي للمرة السادسة على التوالي، وهو رقم قياسي يؤكد تفوق الدوري الإسباني قاريًا، إذ توج باللقب الأوروبي في السنوات الأربع الأخيرة بواقع 3 ألقاب لريال مدريد ولقب لبرشلونة علمًا أن نهائي 2014 و2016 عرف تواجد قطبي مدريد.

وبلغ برشلونة ربع النهائي للمرة الـ 11 على التوالي في مسيرته ومنذ نسخة 2008 ، فيما بلغ ريال مدريد هذا الدور للمرة التاسعة على التوالي ومنذ نسخة 2010 ، بينما بلغ بايرن ميونخ هذا الدور للمرة السابعة على التوالي ومنذ نسخة 2012.

فيما عاد فريق ليفربول لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 8 مواسم كاملة؛ إذ كان آخر مرة يبلغ هذا الدور موسم 2008-2009.

ويضم دور ربع النهائي 5 أبطال و3 فرق تبحث عن أول لقب، إذ فاز خمس الأبطال بـ29 لقبًا يتقدمهم ريال مدريد صاحب الرقم القياسي وحامل اللقب 12 مرة، ثم برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول بـ5 ألقاب لكل منهم، ولقبان ليوفنتوس، فيما لم تتوج فرق مانشستر سيتي وإشبيلية وروما بأي لقب.

ويحتل الدوري الإسباني صدارة ترتيب الدوريات الأوروبية في الوقت الحالي حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بواقع 102،569 نقطة مقابل 77،034 للدوري الإنجليزي ومرشح لزيادة الفارق بعد تأهل برشلونة على حساب تشيلسي.