مهاجم شاختار الأوكراني يفقد أعصابه ويعتدي على “جامع الكرات” أمام روما (فيديو)

شهدت خسارة شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف نظيف على أرض روما ووداعه دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، واقعة مؤسفة بطلها المهاجم فاكوندو فيريرا، الذي انفعل على أحد جامعي الكرات واعتدى عليه.

وتأهل روما إلى دور الثمانية لدوري الأبطال لأول مرة منذ 2008، بعدما سجل مهاجم البوسني إيدن جيكو هدفًا رائعًا ليمنح الفريق الإيطالي الفوز بهدف نظيف على ضيفه الأوكراني والتفوق بقاعدة الهدف خارج الأرض.

واحتفل روما بفوزه الثاني فقط في ست مواجهات أمام الفريق الأوكراني، وثأر لخسارته 6-2 أمام شاختار في الدور نفسه من المسابقة عام 2011 رغم التوتر الذي شاب نهاية اللقاء.

وفي ظل تأخره 2-1 من مباراة الذهاب، بدا روما مجردًا من الأفكار في أغلب المباراة التي أقيمت بالإستاد الأولمبي في العاصمة الايطالية، قبل أن يهز جيكو الشباك في الدقيقة 52 بعد شوط أول بلا أحداث.

لكن فيريرا تصدر الأحداث عندما ركض نحو فتى جمع الكرات، الذي ظنَّ أنه يضيع الوقت وألقى به خلف اللوحات الإعلانية، وأخذ منه الكرة لتشتعل المباراة، وحاول لاعبو الفريقين الاشتباك لولا تدخل الحكم الذي أنذر مهاجم الضيوف.

ووقعت هذه الحادثة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط ، حينما احتفظ الفتى بالكرة قليلًا، ليتهور فيريرا ويطيح به من فوق لوحة الإعلانات.