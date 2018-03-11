إنتر ميلان يمنح يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل مع نابولي

سقط فريق نابولي، في فخ التعادل ليتربع يوفينتوس على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، بعد تعادله مع مضيفه انتر ميلان في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدّم، وتوالت الفرص الضائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفينتوس المتصدر، فيما ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 52 نقطة في المركز الخامس.