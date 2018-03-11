4 عوامل تحسم مباراة إنتر ميلان ونابولي.. ويوفنتوس ينتظر الهدية

يعود من جديد سباق صدارة الدوري الإيطالي المثير بين نابولي متصدر الترتيب ويوفنتوس حامل اللقب في مباريات الجولة الثامنة والعشرين للكالتشيو.

ويحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلان، مساء اليوم الأحد بينما يستضيف يوفنتوس المنتعش بفوزه الأوروبي على توتنهام الإنجليزي نظيره أودينيزي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 69 نقطة من 27 مباراة ويأتي خلفه يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة من 26 نقطة بعد تأجيل مباراته بالجولة الماضية بعد وفاة دافيد أستوري قائد فريق فيورنتينا الإيطالي.

وتبدو مواجهة إنتر ميلان ونابولي مليئة بالتفاصيل الفنية المثيرة، بينما ينتظر يوفنتوس الهدية وهو ما ترصد شبكة “إرم نيوز” ملامحه في التقرير التالي:

ضغوط الصدارة

تبدو ضغوط الصدارة أكبر عقبة تواجه نابولي في مباراة إنتر ميلان، خاصة أن النيراتزوري يبحث هو الآخر عن تأمين المركز الثالث ويحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن روما ولكن إنتر ميلان له مباراة مؤجلة ضد ميلان.

ويسعى نابولي لحصد الفوز على حساب يوفنتوس من أجل تعزيز الصدارة، خاصة أن اليوفي يلاحق بكل قوة وفوزه على أودينيزي اليوم يجعله متصدرًا قبل مواجهة نابولي.

وقد تعكس هذه الضغوط قوة شخصية لاعبي نابولي خاصة أن الفريق يسعى للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل وهو الأمر الذي يزيد من سخونة مواجهة إنتر ميلان.

ساري ضد سباليتي

يبدو الصراع التكتيكي بين المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي ولوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان مثيرًا ومليئًا بالتفاصيل.

وتقابل الثنائي 4 مرات فاز ساري مرة وتعادل مثلها وخسر مرتين، وهو ما يؤكد تفوق سباليتي في مواجهاته ضد مدرب إنتر ميلان.

جاهزية نابولي

يراهن نابولي مع مديره الفني ماوريسيو ساري على جاهزية نجومه في طريقة 4-3-3 التي يعتمد عليها في الموسم الحالي.

ويعتمد نابولي على وجود حارسه الإسباني بيبي رينا وأمامه كاليدو كوليبالي وراؤول ألبيول والسيد هاساي وماريو روي للدفاع بجانب ثلاثي الوسط المتميز بوجود جورجينهو وآلان ومارك هامسيك ثم الثلاثي خوسي كاييخون ودرايس مارتينيز ولورينزو إنسيني.

ويراهن نابولي على هدافه مارتينيز اللاعب البلجيكي، الذي سجل 21 هدفًا كما سجل إنسيني 13 هدفًا ثم كاييخون 10 أهداف، وصنع مارتينيز 12 هدفًا ثم إنسيني 11 هدفًا وكاييخون 10 أهداف.

ميزة إنتر ميلان والمهمة الصعبة

يملك فريق إنتر ميلان ميزة مهمة وهي الحصول على راحة أكبر بعد تأجيل لقائه ضد جاره ميلان الأسبوع الماضي وهو ما يجعل الفريق يحصل على راحة بدنية أكبر وأكثر جاهزية لمواجهة نابولي.

ويعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي على طريقته المعهودة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه الرباعي الدفاعي جواو ميراندا وميلان سكرينار وجواو كانسيلو ودانيلو دو أمبروزيو وفي خط الوسط ثنائي الارتكاز ماتياس فيسينو وبورخا فاليرو وثلاثي صناعة اللعب رافينها وأنتونيو كاندريفا وإيفان بيريسيتش خلف رأس الحربة الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وتبدو المهمة الأصعب أمام سباليتي هي إيقاف سرعات وزحف لاعبي نابولي في خط الهجوم وهو الأمر الذي يظهر في تسجيل نابولي 62 هدفًا بفارق 20 هدفًا كاملة عن إنتر ميلان.

ويعتمد إنتر ميلان على خطورة إيكاردي هداف الفريق برصيد 18 هدفًا بجانب أنتونيو كاندريفا أفضل صانع للعب برصيد 8 أهداف بخلاف إيفان بريسيتش الذي سجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف وهو أحد نجوم الموسم الحالي في إنتر ميلان.

وقال عماد دربالة، محلل الدوري الإيطالي في قناة أون سبورت، لشبكة “إرم نيوز” إن نابولي يملك منظومة هجومية سريعة ومميزة بوجود كاييخون وإنسيني ومارتينيز وهو الأمر الذي يجب أن يتم إيقافه من جانب إنتر ميلان.

وأضاف أن “تكتيك نابولي يعتمد على السرعات ولكن سباليتي يعتمد على التحكم في إيقاع الكرة في وسط الملعب والتركيز على توزيع الكرات بدقة”.