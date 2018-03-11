بوفون يبكي مجددًا تأثرًا برحيل صديقه أستوري (فيديو)

انهمرت دموع جيانلويغي بوفون قائد منتخب إيطاليا ويوفنتوس خلال دقيقة حداد، قبل انطلاق مباراة متصدر الدوري أمام أودينيزي في الدوري، لإحياء ذكرى الراحل دافيدي أستوري قائد فيورونتينا يوم الأحد.

وأقيمت يوم الخميس جنازة أستوري، الذي قالت السلطات في أوديني، إنه تُوفي بسبب سكتة قلبية الأحد الماضي، بحضور أعداد غفيرة من الجماهير واللاعبين والمدربين.

وسقطت دموع بوفون، الذي لعب مع أستوري في منتخب إيطاليا، متأثرًا بالحدث الذي ألقى بظلاله على أجواء مباريات المسابقة المحلية يوم الأحد.

وتفوق فيورنتينا بهدف نظيف على بينيفنتو، وقد تم إيقاف المباراة في الدقيقة 13 التي تشير إلى رقم قميص أستوري، كما أرتدى لاعبو كالياري، الفريق السابق لأستوري، قمصانًا مكتوبًا عليها “وداعًا دافيدي” خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو.