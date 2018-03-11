فيورنتينا يحقق الفوز في أول مباراة منذ وفاة أستوري

أحرز المدافع فيتور هوغو هدفًا بضربة رأس ليمنح فيورنتينا الفوز 1/0 على ضيفه بنيفنتو في مباراة مفعمة بالمشاعر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم باستاد أرتيمو فرانكي وهي الأولى لصاحب الأرض بعد الوفاة المفاجئة لقائده دافيدي أستوري الأسبوع الماضي.

وأُقيمت جنازة أستوري، الذي قالت السلطات في أوديني إنه تُوفِّي بسبب سكتة قلبية قبل مواجهة أودينيزي يوم الأحد الماضي، في المدينة يوم الخميس بحضور أعداد غفيرة من الجماهير واللاعبين والمدربين.

وخلال فترة الإحماء قبل المباراة ارتدى لاعبو فيورنتينا قمصانًا تحمل رقم 13 الخاص باللاعب الذي تُوفِّي عن 31 عامًا واجتمع اللاعبون والحكام في وسط الملعب من أجل دقيقة صمت لم تقطعها سوى أصوات كاميرات المصورين.

وانهمرت دموع المشجعين في المدرجات وتم إطلاق بالونات باللونين الأبيض والبنفسجي في الهواء وفي الدقيقة 13 توقف اللعب مع تلويح جماهير فيورنتينا بالأعلام والتصفيق لمدة دقيقة واحدة.

واحتفل البرازيلي هوغو بهدفه الأول مع فيورنتينا في الدقيقة 25 بحمل قميص يحمل صورة أستوري قبل أن يقف أمامه ويلقي بالتحية.

وكان يمكن لفيورنتينا مضاعفة النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدة ميلان بادلي بعيدة المدى ارتدت من القائم قبل أن يطيح ماركو بيناسي بالكرة فوق العارضة.

ورغم حصوله على بعض الفرص عانى بنيفنتو أمام المرمى مرة أخرى ليظل في المركز الأخير بـ 10 نقاط من 27 مباراة متأخرًا بفارق 11 نقطة عن كروتوني صاحب المركز التاسع عشر.

وقفز فيورنتينا إلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة قبل باقي مباريات اليوم الأحد والتي تتضمن مواجهة بين نابولي المتصدر وإنتر ميلان صاحب المركز الرابع في سان سيرو.