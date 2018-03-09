3 دول تتنافس على استضافة المرحلة النهائية لدوري أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، أن ثلاث دول تتنافس على استضافة المرحلة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، فإن الدول المتنافسة هي إيطاليا وبولندا والبرتغال.

وأضاف “يويفا” أنه سيرسل الشروط التي يجب أن تتوافر لاستضافة هذه المرحلة من البطولة للاتحادات الثلاثة، التي سيكون أمامها مهلة حتى 31 أغسطس/ آب المقبل لتقديم ملفاتها.

وستقام المرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم في يونيو/ حزيران 2019.

وأُقر النظام الجديد للبطولة في مارس/ آذار 2014، ويقام دور المجموعات فيها خلال أشهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني للعام الجاري، بعد نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل في روسيا.

في حين يقام الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من الدور الأول بين 5 و9 يونيو/ حزيران 2019، من مباراتي نصف نهائي، ثم مباراة تحديد المركز الثالث، والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم.